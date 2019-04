Fussball Hoffenheim will nach Europa Mit einem Sieg beim FC Augsburg will die TSG 1899 Hoffenheim ihre Chance auf den Einzug in die Europa League wahren.

Mail an die Redaktion Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann gestikuliert. Foto: Uwe Anspach/Archiv

Zuzenhausen.„Wir können tabellarisch einen Schritt machen“, sagte TSG-Trainer Julian Nagelsmann am Freitag. Mit 41 Punkten liegt Hoffenheim derzeit zwar lediglich auf Rang neun - allerdings nur einen Zähler hinter dem Tabellensechsten Werder Bremen. Verzichten muss Nagelsmann in der Partie am Sonntag (15.30 Uhr) auf Offensivspieler Joelinton, der wegen eines Syndesmose-Einrisses ausfällt. Zudem plagen Reiss Nelson muskuläre Probleme. Torwart Oliver Baumann kann nach überstandenen Rückenproblemen spielen.