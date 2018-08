Fussball Hoffenheims Sportchef: Videobeweis macht so keinen Sinn Sportchef Alexander Rosen von 1899 Hoffenheim hat nach der Niederlage im Bundesliga-Eröffnungsspiel gegen den FC Bayern München harsche Kritik an der Handhabung des Videobeweises geübt. „Wir haben es bei der Weltmeisterschaft gesehen: Da hatten wir einen leitenden Schiedsrichter aus Simbabwe, einen Vierten Offiziellen aus Saudi-Arabien und im Videoraum saß einer aus Uruguay. Es gab keine Testphase und der Videobeweis wurde zu etwas gemacht, was er sein soll, nämlich eine ganz wunderbare, sinnvolle und gerechte Einrichtung. Und dann haben wir das, was wir heute erlebt haben. Das steht im Gegensatz zu dem, was es sein sollte“, schimpfte Rosen nach der Hoffenheimer 1:3-Niederlage am Freitagabend in München.

Merken

Mail an die Redaktion Hoffenheims Sportchef Alexander Rosen. Foto: Thomas Frey/Archiv

München.Rosens Kritik entzündete sich an der Elfmeterentscheidung von Schiedsrichter Bastian Dankert nach einem vermeintlichen Foul von 1899-Profi Havard Nordtveit an Bayern-Profi Franck Ribéry. Die Aktion, die zum Elfmeter und zur 2:1-Führung der Bayern führte, überprüfte Dankert nicht per Videobeweis. „Diese Szene muss man zumindest überprüfen. Da muss ein Hinweis aus Köln kommen, sonst macht es einfach keinen Sinn“, beklagte Hoffenheims Direktor Profifußball.

Zumal Dankert vor der Wiederholung des Elfmeters und bei einem aberkannten Bayern-Tor wegen Handspiels von Thomas Müller danach zweimal erst nach Videobeweis entschied. „Es ist einfach nicht gut gemacht. Punkt. Das ist eine schlechte Leistung, wenn man das so macht. Das kann einfach nicht so stehenbleiben. Diese Szene, die das Spiel entscheidet, hat das Spiel nicht verdient. Ein tolles Eröffnungsspiel - und dann kommt so etwas“, sagte Rosen.