Initiative Hoffnung bei Pro-Städtedreiecksbahn Die Initiative macht sich für eine Reaktivierung der Städtedreiecksbahn stark. Der Prozess sei „voll im Gange“.

Merken

Mail an die Redaktion Die Initiative Pro-Städtedreiecksbahn setzt sich für eine direkte Bahnverbindung von Burglengenfeld bis nach Regensburg ein. MZ-Archivfoto: Josef Schaller

Maxhütte-Haidhof.Die Initiative Pro-Städtedreiecksbahn vermeldet einen Fortschritt. Markus Lang, zuständig im Verkehrsausschuss des Landtags für den Bahnverkehr in Bayern, habe den Reaktivierungsprozess der Städtedreiecksbahn als „voll im Gange“ bezeichnet, wie die Initiative am Donnerstag mitteilte. Ziel sei es, den Bürgern des Städtedreiecks mit mehr als 40 000 Einwohnern eine Alternative zum täglichen Stau in Richtung Regensburg anzubieten.

Jan Mascheck von der Initiative Pro-Städtedreiecksbahn sagt: „Wir haben drei Donauquerungen in Nord-Süd-Richtung, die morgens und abends alle dicht sind. Wir haben zwei Tunnelröhren auf der A93.“ Über weitere Donauquerungen werde schon lange gesprochen. Aufgrund des Welterbetitels und anderen Widrigkeiten sei das allerdings sehr schwierig. Eine dritte Tunnelröhre muss erst in den Bundesverkehrswegeplan aufgenommen werden.

Bis zu einer Realisierung könnten laut Mascheck 25 Jahre und mehr vergehen. Er analysiert weiter. „Der zunehmende Nord-Südverkehr bedingt durch weiteren Zuzug und der Entstehung neuer Lebensquartiere sowie Baugebiete nördlich von Regensburg in Relation zu den wachsenden Werken im Süden Regensburgs führt perspektivisch zu immer größeren Problemen.“ Auf den Stichstrecken nach Langquaid und Burglengenfeld lägen jedoch schon Gleise. „Ein zusätzlicher Stadtumlandverkehr ist kein Hexenwerk“, ist Maschek überzeugt. Der erste Schritt wäre die Reaktivierung auf bestehenden Gleisen mit normalen Triebwagen (EBO) mit einer Durchbindung von Burglengenfeld nach Langquaid.

Erhalten Sie täglich die aktuellsten Nachrichten aus der Region bequem via WhatsApp auf Ihr Smartphone.