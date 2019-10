Gewerkschaften Hofmann will IG Metall vier weitere Jahre führen IG-Metall-Chef Jörg Hofmann will die Gewerkschaft vier weitere Jahre führen.

Merken

Mail an die Redaktion Jörg Hofmann, Vorsitzender der IG-Metall. . Foto: Marijan Murat/dpa

Nürnberg.Der 63-Jährige tritt heute in Nürnberg erneut zur Wahl des Ersten Vorsitzenden von Deutschlands größter Gewerkschaft an. Auch seine Stellvertreterin, die 51 Jahre alte Christiane Benner, will wie der übrige hauptamtliche Vorstand wiedergewählt werden. Über die Personalien entscheiden die Delegierten des Gewerkschaftstages, der noch bis Samstag in Nürnberg über die Strategie in den kommenden Jahren berät. Gegenkandidaten haben sich bislang nicht gemeldet, wie die Gewerkschaft am Montag mitteilte.