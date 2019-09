Parteien Hofreiter fordert mehr Tempo beim Klimaschutz Der Fraktionschef der Grünen im Bundestag, Anton Hofreiter, mahnt beim Klimaschutz zur Eile.

Mail an die Redaktion Anton Hofreiter, Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen. Foto: Sven Hoppe

Abensberg.Die Natur habe schon andere Sachen überlebt als den Menschen, die Natur habe Tausende Jahre Zeit, sich zu erholen, sagte er am Montag beim Gillamoos in Abensberg (Kreis Kelheim). „Aber wir haben die Zeit nicht zu warten, bis sich die Ökosysteme wieder erholt haben.“

Manche meinten aber, die Klimakrise habe nichts mit dem Menschen zu tun. Das Gegenteil werde sich zeigen, etwa wenn eines Tages der Meeresspiegel um zwei Meter gestiegen sei und die Deiche an der Nordsee aber nur noch um einen Meter erhöht werden könnten. „Es lohnt sich, das CO2 nicht in die Atmosphäre zu bringen.“

Ein Schritt in Richtung Klimaschutz wäre der Ausbau der Bahn, so Hofreiter, der selbst mit dem Zug nach Abensberg angereist war. „Die Züge waren voll. Wir konnten die Fahrt also in vollen Zügen genießen“, spottete er. Es müsse dafür gesorgt werden, dass die Bahn ausgebaut und der Takt verdichtet wird, dass die Anschlüsse stimmen und das Bahnfahren billiger wird.