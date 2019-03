Kriminalität Hohe Aufklärungsquote in der Oberpfalz Sicherheitsstatistik: In der Oberpfalz gab es 2018 zwar mehr Straftaten, aber es wurden auch besonders viele Täter überführt.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Merken

Mail an die Redaktion Polizeipräsident Mahlmeister (2.v.r.) und sein Stellvertreter Schöniger (2. v. l.) stellten gemeinsam mit leitendem Kriminaldirektor Fuchs (r.) und Präsidialbüroleiter Schüssel die Kriminalstatistik vor. Foto: Stöcker-Gietl

Regensburg.In der Oberpfalz können die Menschen ohne Furcht leben und sich sicher fühlen!“ Mit dieser Botschaft hat Polizeipräsident Gerold Mahlmeister gestern die Pressekonferenz zur Sicherheitslage im Regierungsbezirk eröffnet. Die Zahl der Straftaten hat zwar – ohne Berücksichtigung der Verstöße gegen das Aufenthaltsrecht – um gut 400 Fälle zugenommen und lag 2018 bei insgesamt 44 795. „Das ist ein Anstieg um weniger als ein Prozent, was den zweitniedrigsten Wert in der Langzeitbetrachtung von zehn Jahren darstellt“, hob der Polizeivizepräsident Thomas Schöniger hervor.

„Das Entdeckungsrisiko ist für Straftäter in der Oberpfalz sehr hoch.“



Thomas Schöniger, stellvertretender Polizeipräsident beim Präsidium Oberpfalz

Bei der Aufklärungsquote lag die Oberpfalz mit 68,3 Prozent um 3,8 Prozent über dem bayernweiten Ergebnis – der höchste Stand der vergangenen zehn Jahre. „Das Entdeckungsrisiko ist für Straftäter in der Oberpfalz sehr hoch“, sagte Schöniger.

Bezogen auf die sogenannte Häufigkeitszahl, die die Zahl der Straftaten auf 100 000 Einwohner berechnet, gelten die Landkreise Regensburg (2318 Straftaten auf 100 000 Einwohner), Amberg-Sulzbach (2659) und Cham (2869) als die sichersten in der Oberpfalz. Die höchste Zahl weist die Stadt Regensburg mit 8428 Straftaten auf 100 000 Einwohner auf. Doch auch hier zeigt sich, dass präventive Maßnahmen langsam greifen, wie Schöniger sagt. Im Vergleich der bayerischen Städte verzeichnet Regensburg einen Rückgang bei der Häufigkeitszahl um 2,2 Prozent, während etwa in Würzburg ein Anstieg um 10,9 Prozent und in München von 4,3 Prozent verzeichnet wurde.

Zahl der Sexualdelikte steigt

Den höchsten Anteil unter den Straftaten haben mit 29,2 Prozent die Diebstahlsdelikte, gefolgt von Rohheitsdelikten und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Sexualdelikte stiegen im Vergleich zum Vorjahr von 650 auf 704 Delikte an – auch deshalb, weil die Gesetze verschärft wurden. Bei den Gewaltdelikten verzeichnete die Polizei 2018 einen Anstieg um 2,3 Prozent auf 1547 Straftaten. Die negative Entwicklung der vergangenen Jahre habe sich damit fortgesetzt. In 17 Fällen ermittelte die Polizei wegen vorsätzlicher Tötungsdelikte. Dabei kamen sechs Menschen zu Tode, in elf Fällen blieb es beim Versuch. Vier Opfer starben durch häusliche Gewalt.

„In 40,2 Prozent der Übergriffe im häuslichen Umfeld war mindestens ein Kind bei der Tat anwesend war und musste das Geschehen mitansehen.“



Robert Fuchs, Leitender Kriminaldirektor im Präsidium

Dieser Bereich von Straftaten im privaten Umfeld stieg in Bayern 2018 weiter an, während es in der Oberpfalz einen Rückgang um 2,9 Prozent auf 1395 Fälle gab. Mit Bedauern vermeldete Robert Fuchs, Leitender Kriminaldirektor im Präsidium, dass in 40,2 Prozent der Übergriffe im häuslichen Umfeld mindestens ein Kind bei der Tat anwesend war und das Geschehen mitansehen musste. Jeder fünfte Tatverdächtige stand in einer familiären Beziehung zum Opfer.

Deutlich weniger Wohnungseinbrüche

Einen besonders hohen Rückgang konnte das Polizeipräsidium im Bereich der Wohnungseinbrüche vermelden. 37,8 Prozent weniger Fälle. Von den 251 Taten blieb es bei nahezu der Hälfte beim Versuch. „Wir führen das auf mehr polizeiliche Präventionsmaßnahmen, auf mehr Präsenz und gezielte Kontrollen zurück“, sagte Schöninger. Dadurch habe man in Bayern den Spitzenplatz im positiven Sinne erreicht. neben mehr Fahrraddiebstählen (Anstieg um 23,1 Proeznt) beschäftigten die Polizei auch 39 Fälle, in denen Autos mit sogenannter Keyless-Go-Technik gestohlen wurden. Der Gesamtschaden sei in diesem Bereich enorm: 2,1 Millionen Euro. Da die Autos meist nachts gestohlen werden, will die Polizei vor allem Schichtarbeiter und Zeitungsausträger animieren, auffällige Beobachtungen zu melden. Die Polizei brauche solche aufmerksamen Bürger. „Haben Sie keine Angst, den Polizeinotruf 110 zu wählen. Alle Anrufe werden ernstgenommen“, appellierten die Redner deshalb an die Bevölkerung.

Mehr tatverdächtige Zuwanderer

Auch in Sachen Zuwanderung sei die Polizei weiter in hohem Maße gefordert, sagte Mahlmeister. 2441 Straftaten seien durch tatverdächtige Zuwanderer begangen worden, was einer Steigerung von 28,7 Prozent enspreche. 30,4 Prozent der Tatverdächtigen insgesamt waren nicht deutsch, 2091 Tatverdächtigen (ein Plus von acht Prozent) Zuwanderer. Vorwiegend wurde gegen sie wegen Rohheitsdelikten und Diebstählen ermittelt. Bei den Rohheitsdelikten waren in über 500 Fällen sowohl Tatverdächtige als auch Opfer Zuwanderer. In diesem Zusammenhang ging Mahlmeister auch auf die Vorfälle am 29. Dezember in Amberg ein, wo vier tatverdächtige Asylbewerber im Bahnhofsumfeld offensichtlich wahllos Menschen bedrohten und körperlich attackierten. Die Ermittlungen gegen die Jugendlichen stünden inzwischen kurz vor dem Abschluss. In Kürze werde die Öffentlichkeit über die Ergebnisse informiert.