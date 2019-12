Auszeichnung Hohe Auszeichnungen für vier Oberpfälzer Frey, Karl, Kirner und Schuierer erhalten Verfassungsmedaille in Silber - den am seltensten vergebenen Orden des Freistaats.

Mail an die Redaktion Der ehemalige Landrat des Landkreises Schwandorf, Hans Schuierer (SPD). Foto: Timm Schamberger/dpa

Jürgen Kirner und Ilse Aigner waren 2019 gemeinsam auf dem Hemauer Volksfest. Sie sind seit Langem gut befreundet. Foto: Santl

Regensburg.Große Ehre für vier Oberpfälzer: Caroline Frey, Unternehmerin aus Regensburg, Hans Schuierer, ehemaliger SPD-Landrat und Anführer der WWA-Gegner, Jürgen Kirner, Kabarettist und Autor aus Hemau sowie Alois Karl, Jurist und Bundestagsabgeordneter aus Neumarkt i.d. Opf. erhalten die Verfassungsmedaille in Silber. Das gab der Bayerische Landtag am Donnerstag in einer Pressemitteilung bekannt.

Insgesamt 43 verdiente Persönlichkeiten werden mit der Verfassungsmedaille in Gold und Silber ausgezeichnet. Eine von vier Goldmedaillen erhält beispielsweise die Berliner Schauspielerin Iris Berben. Landtagspräsidentin Ilse Aigner wird die Auszeichnungen am 7. Februar 2020 in einer feierlichen Zeremonie aushändigen.

Bayerische Verfassungsmedaille für Oberpfälzer

Frey ist Geschäftsführerin der Frey Unternehmensgruppe, die unter anderem im Mode- und Möbelbereich in Cham und Schwandorf tätig ist. Karl war von 1990 bis 2005 Oberbürgermeister der Stadt Neumarkt in der Oberpfalz, ehe er 2005 in den Deutschen Bundestag wechselte, in dem er bis heute sitzt.

Jürgen Kirner ist Kabarettist, Autor und ein echtes Original auf der Bühne. Seine Begeisterung für die Liedform des Couplets führte 1993 zur Gründung der Couplet-AG, die er federführend zusammen mit dem Komponisten Bernhard Gruber gründete. Im Bayerischen Fernsehen moderiert er die Reihe Brettl-Spitzen.

Schuirer war von 1972 bis 1996 Landrat des Landkreises Schwandorf und sorgte als Gegner der Wiederaufarbeitungsanlage Wackersdorf deutschlandweit für Aufsehen.

Seltener Orden des Freistaats Bayern

Mit den neuen Ordensträgern haben seit 1961 insgesamt 359 Personen die Bayerische Verfassungsmedaille in Gold erhalten, die Verfassungsmedaille in Silber wurde dann 1198 Mal vergeben. Die Verfassungsmedaille ist damit der am seltensten vergebene Orden des Freistaats. (am)