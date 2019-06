Umwelt Hohe Waldbrandgefahr in Bayern Wegen Hitze und fehlenden Regens ist die Waldbrandgefahr in Bayern deutlich angestiegen.

Mail an die Redaktion Ein Schild weist die Waldbrandgefahrenstufe 5 aus. Foto: Monika Skolimowska/Archivbild

München.Nach Angaben des bayerischen Forstministeriums vom Mittwoch ist die Gefahr in Nordbayern schon hoch und steigt voraussichtlich im Laufe der Woche weiter. In den Landkreisen Erlangen-Höchstadt, Main-Spessart, Schwandorf und Wunsiedel sei die höchste Warnstufe erreicht. Auch in Südbayern werde die Bedrohung durch Waldbrände größer.

Forstministerin Michaela Kaniber (CSU) warnte dringend vor Grillen oder offenem Feuer in Waldnähe. Auch das bis Ende Oktober geltende Rauchverbot im Wald sei unbedingt einzuhalten.