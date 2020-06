Anzeige

Brände Hoher Sachschaden bei Brand in einer Lagerhalle Bei einem Brand in einer Lagerhalle für Gerätschaften einer Schaustellerfamilie im Landkreis Rottal-Inn ist ein Sachschaden von geschätzt 400 000 Euro entstanden.

Dietersburg.Ursache für das Feuer am Freitagmorgen war ersten Ermittlungen der Polizei zufolge ein technischer Defekt in einem vor der Halle in Dietersburg abgestellten Wohnwagen. Die weiteren Ermittlungen führe nun die Kriminalpolizei Passau mit der Staatsanwaltschaft.