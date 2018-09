Brände Hoher Schaden bei Brand einer Firmenhalle

Mail an die Redaktion Männer der Feuerwehr sitzen in einem Löschfahrzeug. Foto: Carsten Rehder/Archiv

Dingolfing.Beim Brand einer Betriebshalle in Dingolfing ist am Mittwoch ein Schaden in Höhe von rund 300 000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar. In der Halle befand sich laut Polizei die Betriebswerkstatt. Ein Mitarbeiter einer benachbarten Firma hatte den Brand bemerkt und die Feuerwehr gerufen.