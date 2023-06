Ebersberg Hoher Schaden bei Brand in einer Metallverarbeitungsfirma

Bei einem Brand in einer Metallverarbeitungsfirma in Oberbayern ist ein hoher Schaden entstanden. Nach Angaben der Polizei vom Freitag soll dieser bei rund 100.000 bis 150.000 Euro liegen. Verletzt wurde bei dem Brand in Ebersberg niemand.

dpa