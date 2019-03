Brände Hoher Schaden bei Brand in Hotel Alle Menschen in dem Haus in Rottach-Eggern konnten sich in Sicherheit bringen. Der Schaden liegt bei 150 000 Euro.

Merken

Mail an die Redaktion Flammen und Rauch steigen auf: In Rottach-Egern brannte ein Hotel. Foto: Daniel Karmann/dpa

Rottach-Eggern.Verletzt wurde durch das Feuer am Freitagabend niemand, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Alle Menschen im Hotel hätten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Mehr als 100 Helfer waren im Einsatz.

Nach ersten Ermittlungen war das Feuer in einem Technikraum des Saunabereichs ausgebrochen. Dieser Bereich des Hotels wurde komplett zerstört, die Stockwerke darüber wurden ebenfalls beschädigt. Die Ermittler gehen von einem technischen Defekt als Brandursache aus.

Hier geht es zum Bayern-Teil.

Weitere Polizeimeldungen aus Bayern lesen Sie hier.