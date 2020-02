Polizei Hoher Schaden bei Brand in Mainburg Bei dem Brand ist 100 000 Euro Schaden entstanden. Das landwirtschaftliche Anwesen brannte bis auf die Grundmauern nieder.

Mail an die Redaktion Die Ermittlungen wurden an die Kriminalpolizei übergeben. Dieses Vorgehen ist bei einer Schadenshöhe ab 100 000 Euro normal. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Archiv

Mainburg.In der Nacht von Freitag auf Samstag brannte es in Mainburg. Verletzt wurde bei dem Feuer in dem unbewohnten landwirtschaftlichen Anwesen niemand, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Anbau brannte bis auf die Grundmauern nieder. Das angrenzende Wohnhaus wurde nicht weiter beschädigt. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

