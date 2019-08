Unglück Hoher Schaden bei Brand in Schreinerei Das Feuer war gegen 3 Uhr ausgebrochen. Die Polizei sucht nach der Ursache. Menschen wurden nicht verletzt.

Mitterteich.In einer Schreinerei in Pleußen bei Mitterteich (Lkr. Tirschenreuth) ist bei einem Brand ein Schaden in Höhe von etwa 700 000 Euro entstanden. Menschen wurden nach Angaben der Polizei nicht verletzt. Das Feuer war am Sonntag gegen 3 Uhr in einer Lagerscheune ausgebrochen und hatte von dort auf die angrenzende Schreinerei übergegriffen. Die Löscharbeiten dauerten am frühen Vormittag noch an. Ein Übergreifen der Flammen auf Wohnhäuser konnte verhindert werden. Insgesamt waren 250 Kräfte der Feuerwehr,der Polizei, des Technischen Hilfswerks und des Roten Kreuzes im Einsatz. Zur Ursache gibt es im Moment noch keine Erkenntnisse. Auch die Kriminalpolizei ermittelt.

