Brände Hoher Schaden bei Brand in Straßenmeisterei Ein Brand in einer Lagerhalle für Streusalz in Feuchtwangen (Landkreis Ansbach) hat vermutlich einen Millionenschaden angerichtet.

Ein Frontalblick auf einen Einsatzwagen der Feuerwehr. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Symbolbild

Feuchtwangen.Die Polizei sprach am Dienstag von einem Schaden „bis in den siebenstelligen Bereich hinein“. Verletzt wurde niemand. 80 Feuerwehrleute konnten den Brand schnell löschen. Warum es zu dem Feuer in der Halle der Straßenmeisterei kam, war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.