Brände Hoher Schaden bei Feuer in Fabrik Rund 240 Einsatzkräfte kämpften im oberfränkischen Arzberg gegen die Flammen. Schaden liegt bei bis zu einer Million Euro.

Ein Feuerwehrfahrzeug mit Drehleiter fährt zu einem Einsatz. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Arzberg.Ein Schaden in Höhe von bis zu einer Million Euro ist nach Polizeiangaben beim Brand einer Fabrik in Oberfranken entstanden. Das Feuer in der Glasschmelzhafenfabrik in Arzberg (Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge) ist in der Nacht zum Samstag aus bisher nicht geklärter Ursache ausgebrochen. Verletzt wurde dabei niemand, wie die Polizei mitteilte. Rund 240 Angehörige der Feuerwehr und des Technischen Hilfswerkes waren im Einsatz. Die Löscharbeiten dauerten am Samstagmorgen noch an, das Feuer sei aber unter Kontrolle. Die Flammen hatten sich auf mehrere Gebäude auf dem Betriebsgelände des Herstellers von Gefäßen zum Schmelzen von Glas ausgebreitet.