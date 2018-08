Brände Hoher Schaden nach Brand einer Lagerhalle Eine Industriehalle steht in Flammen. Das Feuer verursacht hohen Schaden. Die enorme Hitze macht der Feuerwehr zu schaffen.

Gersthofen.Der Brand einer Lagerhalle hat im schwäbischen Gersthofen (Landkreis Augsburg) einen Schaden von mindestens einer halben Million Euro verursacht. „Durch die Hitze wurden die Stahlträger des Gebäudes verformt“, teilte die Polizei am Freitag mit. Deshalb könnte der Schaden auch bis zu einer Million Euro betragen. Der Betrieb für Futtermittel wurde bei dem Brand fast vollständig zerstört. Das Feuer war nach ersten Erkenntnissen am Donnerstagabend an einer Mischanlage für Pferdefutter ausgebrochen. Anwohner alarmierten die Feuerwehr. Die Rauchwolken waren weithin sichtbar. Die Feuerwehr musste sich unter Atemschutz und mit schwerem Gerät ins Innere der 3000 Quadratmeter großen Halle vorkämpfen. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden.

Ob ein technischer Defekt oder fehlerhafte Bedienung der Anlage den Brand verursacht hat, ist laut Polizei Gegenstand der Ermittlungen. Fahnder der Kriminalpolizei begannen am Freitagmorgen mit Ermittlungen. Auch werde geprüft, ob der einstöckige Komplex einsturzgefährdet sei, hieß es.