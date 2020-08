Anzeige

München.Schätzungen zufolge beträgt die Schadenshöhe 200 000 bis 300 000 Euro, wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte. Ein Passant hatte das Feuer am frühen Samstagmorgen entdeckt und die Feuerwehr verständigt. Das Feuer ist den Angaben zufolge in der Anlieferzone ausgebrochen. „Ein technischer Defekt kann definitiv ausgeschlossen werden“, sagte der Sprecher. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.