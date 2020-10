Anzeige

Brände Hoher Schaden nach Brand in Burkardroth Bei einem Brand in Burkardroth (Landkreis Bad Kissingen) ist ein Schaden im sechsstelligen Bereich entstanden.

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt zu einem Einsatz. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Burkardroth.Nach Angaben der Polizei ging am frühen Donnerstagmorgen eine Holzhalle in Flammen auf. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Feuerwehr und Polizei waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Feuerwehr löschte den Brand. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte das Feuer in einer Holztrocknungsanlage ausgebrochen sein. Die Kriminalpolizei ermittelt nun.