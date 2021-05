Anzeige

Brände Hoher Schaden nach Brand in Fabrikhalle in Oberfranken Beim Brand einer Fabrikhalle in Oberfranken ist nach ersten Erkenntnissen ein hoher Schaden entstanden.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt zu einem Einsatz. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Michelau.Das Gebäude habe in Vollbrand gestanden, der Betrag sei mindestens sechsstellig, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Verletzte gab es nicht. Das Feuer war am Donnerstagmorgen in einem metallverarbeitenden Betrieb in Michelau (Landkreis Lichtenfels) ausgebrochen. Weitere Details wie die Brandursache waren zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:210520-99-671911/2