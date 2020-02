Brände Hoher Schaden nach Dachstuhlbrand Ein Dachstuhlbrand hat im Münchner Stadtteil Schwabing Schaden im sechsstelligen Bereich verursacht.

Mail an die Redaktion Frontblitzer strahlen an der Front eines Feuerwehrfahrzeuges und der Aufschrift „Feuerwehr“. Foto: Patrick Seeger/dpa/Archivbild

München.„Die Löscharbeiten dauerten rund vier Stunden, weil wir unter Atemschutz das Dach von außen öffnen mussten“, sagte ein Feuerwehrsprecher am Sonntag.

Der Brand in dem vierstöckigen Wohnhaus war am Samstagabend ausgebrochen und hatte rasch den Dachstuhl des Gebäudes in Flammen gesetzt. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Die Wohnung, in der das Feuer ausbrach, wurde stark zerstört. Die Brandursache sollen Ermittlungen der Polizei klären.