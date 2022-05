Hausfriedensbruch Hoher Schaden nach Vandalismus am Nürnberger Hauptbahnhof

Unbekannte haben am Nürnberger Hauptbahnhof zwei Züge beschädigt und dabei einen Schaden von mindestens 10.000 Euro verursacht. Die beiden Züge standen auf einem Abstellgleis im Bahnhof, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Insgesamt 24 Scheiben schlugen die Unbekannten irgendwann im Laufe der vergangenen Woche ein. Sie versprühten außerdem den Inhalt von vier Feuerlöschern in den Waggons. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Hausfriedensbruch.

dpa