Corona Holetschek kritisiert Bund wegen Regelung zum Impfstatus

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hat der Bundesregierung vorgeworfen, sie informiere die Bürger schlecht über gesetzliche Regelungen zum Corona-Impfstatus. Der Bund vergesse, „die Bevölkerung an entscheidenden Stellen rechtzeitig zu informieren und mitzunehmen“, sagte Holetschek am Donnerstag in München. Dadurch drohe „im Herbst ein selbstverschuldetes Corona-Chaos, das die Menschen verunsichert und belastet“.

dpa