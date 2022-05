Anzeige

Es ist keine Überraschung, dass die Caritas in ihren Krankenhäusern keine Schwangerschaftsabbrüche erlaubt. Denn egal wie man dazu stehen mag: Der Schutz des Lebens ist unverhandelbarer Kern des katholischen Glaubens. Doch das ist nur der eine Part. Da Abtreibungen in Deutschland in engen Grenzen möglich sind, muss im Zweifel der Staat für ein flächendeckendes Angebot sorgen. Wo er – wie am Regensburger Uni-Klinikum – in der Gynäkologie mit katholischen Einrichtungen kooperiert, hat er entweder auf Bündnisse dieser Art zu verzichten oder andere Möglichkeiten zu eröffnen. Die Optionen in der Oberpfalz sind jedenfalls bisher unzureichend. Das zwingt Frauen auf lange Wege, oft ohne Beistand von Vertrauten. Der Wegfall der Goldberg-Klinik verschärft den Druck. Gesundheitsminister Klaus Holetschek ist in der Pflicht, eine bessere Lösung zu finden, notfalls in Absprache mit dem für die Uni-Klinika zuständigen Wissenschaftsministerium.

Um nicht falsch verstanden zu werden: Es geht nicht darum, Abtreibungen leicht zu machen. Leicht ist es für Frauen nie. Es geht darum, Abbrüche in vertretbarer Weise möglich zu machen. Betroffene können Gründe vorweisen, die staatlich akzeptiert sind: Eine lebensbedrohliche eigene Erkrankung zählt dazu, eine Vergewaltigung oder sehr schwierige Lebensumstände. Das sehr gute Beratungsangebot, an dem sich die Kirche in beachtlicher Weise beteiligt, stellt sicher, dass vorher wirklich alle Alternativen gut abgewogen worden sind.