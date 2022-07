Gesundheit Holetschek warnt vor allem Ältere vor Hitzetagen

Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hat angesichts der erwarteten Temperaturen in den kommenden Tagen auf die Risiken der Hitze hingewiesen. Typische Beschwerden könnten Schwindel, Übelkeit, Kopfschmerzen und Herz-Kreislauf-Störungen sein. „Für ältere Menschen können die heißen Temperaturen ernsthafte Folgen für die Gesundheit haben. Trinken Sie daher ausreichend und meiden Sie die Hitze!“, riet Holetschek am Samstag. Ab Montag erwartet der Deutsche Wetterdienst auch in Bayern Temperaturen von mehr als 30 Grad, stellenweise sogar bis 38 Grad.

dpa