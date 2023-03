Covid-19 Holetschek weist Kritik von SPD und FW zu Bußgeldern zurück

In der Debatte um die Rückzahlung von unberechtigt verhängten Corona-Bußgeldern hat Gesundheitsminister Klaus Holetschek den CSU-Koalitionspartner Freie Wähler (FW) und die SPD massiv kritisiert. „Die Forderung, alle Corona-Bußgelder im Zusammenhang mit Ausgangsbeschränkungen zurückzuzahlen, zeugt von großer Unkenntnis. Denn das Bundesverwaltungsgericht hat gerade nicht geurteilt, dass zur Bekämpfung einer Pandemie Ausgangsbeschränkungen generell unzulässig sind“, sagte der CSU-Politiker am Montag der Deutschen Presse-Agentur in München.

dpa