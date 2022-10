Gesundheit Holetschek will weniger Bürokratie in den Kliniken

Angesichts der großen Personalnot in vielen Krankenhäusern will Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) Bürokratie abbauen. „Die Personalsituation in den Kliniken ist äußerst angespannt. Das Problem ist aber nicht nur fehlendes Personal, sondern auch zeitfressende Bürokratie. Die Hand am Bett ist jetzt wichtiger als die am Schreibtisch“, teilte Holetschek am Sonntag in München mit.

dpa