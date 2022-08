Gesundheitsminister Holetschek wirbt für Corona-Impfung Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) macht wieder Werbung für die Corona-Impfung. Am Dienstag startete er eine Kampagne zu Auffrischungsimpfungen, wie sein Ministerium in München mitteilte. Titel der Kampagne: „Na Sicher“.

dpa

Merken

Mail an die Redaktion Klaus Holetschek (CSU), Gesundheitsminister von Bayern, gestikuliert. Foto: Sven Hoppe/Sven Hoppe/dpa

München.Die Impfung sei „nach wie vor der beste Schutz vor einem schweren Krankheitsverlauf“, sagte Holetschek. „Klar ist: Je höher der Impfschutz in der Bevölkerung ist, desto besser starten wir in den Herbst und Winter.“ Ziel sei es, „Impfskepsis auszuräumen“. Dabei helfen sollen Plakate, Zeitungsbeilagen, Informationen in sozialen Medien und die neue Webseite na-sicher.bayern.

Holetschek betonte: „Wer zu einer Risikogruppe gehört, sollte sich jetzt impfen lassen und nicht auf die angepassten Impfstoffe warten.“