Musik Hollywood-Star Sutherland mag Rammstein

Hollywood-Schauspieler Kiefer Sutherland (55/„24“) mag Rammstein. „Ich kenne nicht viel“, sagte der Kanadier der „Süddeutschen Zeitung“ (Freitagsausgabe) auf die Frage nach deutscher Musik, „aber Rammstein habe ich immer geliebt. Die sind so smart, so lustig, und so großartige Musiker.“ Sutherland geht mit seiner Band auf Deutschland-Tournee und tritt unter anderem am kommenden Mittwoch in München auf.

dpa