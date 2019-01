Fussball

Holpriger Trainingsstart von Greuther Fürth

Die SpVgg Greuther Fürth ist etwas holprig ins neue Trainingsjahr gestartet. Wegen Schnee und Frost musste der fränkische Fußball-Zweitligist seine Nachmittagseinheit in die Kunstrasenhalle auf dem Gelände der Kleeblatt-Akademie verlegen. Trainer Damir Buric wird im Trainingslager ab Montag in Belek auf Tobias Mohr verzichten müssen. Der Defensivspieler erlitt vor der Winterpause beim torlosen Remis gegen den SV Sandhausen einen Innenbandanriss im Knie mit einer Meniskusverletzung. Der nach einem Kreuzbandriss lange fehlende Japaner Yosuke Ideguchi soll dagegen mit in die Türkei reisen.