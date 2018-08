Fussball

Holstein Kiel nur 0:0 bei Jahn Regensburg

Holstein Kiel hat in der 2. Fußball-Bundesliga einen glücklichen Punktgewinn bei Jahn Regensburg gefeiert. Beim 0:0 am Sonntag vor 9700 Zuschauern in der Continental Arena ließen die Gastgeber zahlreiche hochkarätige Chancen aus.