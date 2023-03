Dachau Holzstämme verteilten sich nach Unfall auf Autobahn

Ein Lastwagen hat bei einem Unfall auf der Autobahn 8 in Oberbayern Holzstämme verloren. Zwei Fahrspuren bei Bergkirchen (Landkreis Dachau) wurden daraufhin in der Nacht zu Mittwoch gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Der 73 Jahre alte Lkw-Fahrer kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

dpa