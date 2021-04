Anzeige

Unfälle Holzteil an Kran beschädigt Häuser in Kitzinger Altstadt Ein längeres, an einem Kran hängendes, Holzbauteil hat in der Altstadt von Kitzingen mehrere Häuser beschädigt.

Kitzingen.Durch herabfallende Dachziegel wurden zudem mehrere Autos in Mitleidenschaft gezogen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach drehte sich am Donnerstag plötzlich der Kranausleger und das rund sechs Meter lange und eineinhalb Meter breite Bauteil streifte die Dächer.

Die Ermittler schätzten den Schaden im sechsstelligen Bereich. Erst einmal unklar blieb, wieso sich der Ausleger drehte und wie viele Häuser und Autos beschädigt wurden. Das Technische Hilfswerk überprüfte mit zwei Drohnen aus der Luft das Ausmaß der Beschädigungen.

