Agrar Hopfenbauern am Bodensee rechnen mit kleinerer Ernte

Hopfenbauern am Bodensee rechnen in diesem Jahr mit einer unterdurchschnittlichen Ernte. Das Wetter sei von Frühjahr bis Sommer zu heiß und zu trocken gewesen, teilte der Hopfenpflanzerverband Tettnang am Montag in Tettnang (Bodenseekreis) mit. Auf einer Anbaufläche von rund 1500 Hektar, davon 47 Hektar Junghopfen, werde ein Ertrag von rund 2400 Tonnen erwartet.

dpa