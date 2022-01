Anzeige

Skispringen Horngacher adelt Kobayashi: „Bügelt alles nieder“ Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher hat den derzeit herausragenden Athleten Ryoyu Kobayashi mit großen Worten gelobt.

Mail an die Redaktion Der Sieger Ryoyu Kobayashi aus Japan jubelt bei der Siegerehrung. Foto: Angelika Warmuth/dpa/Archivbild

Garmisch-Partenkirchen. Der Japaner „springt extrem gut und bügelt alles nieder“, sagte der Chefcoach aus Tirol am Sonntagmorgen in einer Medienrunde des Deutschen Skiverbandes (DSV). Kobayashi hat bei der Vierschanzentournee sowohl in Oberstdorf als auch in Garmisch-Partenkirchen gewonnen und nimmt Kurs auf seinen zweiten Gesamtsieg bei dem Traditionsevent.

Kobayashi hat am Neujahrstag auch das Gelbe Trikot des Führenden im Gesamtweltcup von Karl Geiger erobert. „Sein Gesamtpaket stimmt einfach. Ich denke, er fährt relativ gut runter, hat einen brutal guten Absprung und eine gute Übergangsphase. Im Flug ist er eh nicht so brutal unterwegs, aber es reicht ihm“, erklärte Horngacher.

Der 52-Jährige hält es auch für einen Vorteil, dass Kobayashi weder Deutsch noch Englisch spricht. „Für ihn ist es leichter zu sagen, ich verstehe es nicht. Dann ist die Kommunikation eine ganz andere, dann ist gleich mal Ende im Gelände“, sagte Horngacher. Kobayashi sei „ganz weit weg von zuhause, er versteht nix. Dann sind viele Dinge einfach viel, viel leichter.“

