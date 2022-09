Preissprünge nach Tankrabatt Horrende Spritpreise in der Region - ADAC: „Konzerne machen sich Taschen voll“ von Isabel Metzger

Trostberg, Stadt.2,21 statt 1,82 Euro: Der Liter Superbenzin hat am Donnerstag in Bayern bis zu 40 Cent mehr gekostet als noch am Vortag. Der ADAC spricht von einer „willkürlichen Preisgestaltung“ der Mineralölkonzerne und fordert deswegen das Kartellamt zu einer Sonderprüfung auf.

### ####-########## ## ######## ######### ####### ###### ## ################### ### ##### ## ############ ##########-######### ############ #####: #,## #### ####### ### ##### ##### ### #### ## ########. ###### ####### ###### ## ########## - #### ### ######### ### #### #### ####### ######## ########### - ###### ### ######### #,## #### ##: #### ## #### ####.

## ######## ###### ### ########### ## ### ###### #### ####

### ### ####-########## ## ########## ####### ########## ## ########## ## ## ### ### ### ## ### ##### ######### ### ## ####### #### ######## #####-########## ## #,## #### ########; ### #### ## ### ######## (######### ####) #,## ####. ## ### ############ ######## ######### #### ##### #### ####. ### #### ### ## ######### (######### ##########) ### ### ##### ##### ## ################ ## ### ## ## #### ###### ### ############## ## ### ######### ### ####### #,## ####. ###### ######### ##### ### ############ ### ###### - ### ####### #### ### ########## ############: ### ##### ####### ## ###### ## ########## #,## #### (####), ### #### ## ### ######## #,## ####, ## ###### #,## #### ### ## ########## #,## ####. ############# ## ######### ### ###############, ######- ### ############### ########### - ############# ### ### ####### ### ############ ###### - ### #### #### ########### #########: ### #,## ####.

######## ######, ### #### ######## ### ########### (######### ######-###) ##### ####### ### ## ########. ## ### ##-####### ## ######### ## ############## ####, ### ## ##### ############## #######: ## #### ##### ###### #### ##### ########. ###### ######## ###### ## ## ########## ## ####### ## ### #### ### ###### ### ### ####### ### ########### #### ## ####. #### ### ##### ## ### ## ######### ### #,## #### ## ## #### ######## ### ## ### ###### ######### ########## ####### ## ### ### ########### #####. #### ######## ###### ##### ##### ###############: „## ##### ###### ## ######, ### ##### ### ###.“

„## ########## ############ ### ############### ###########“, #### ####### ########, ############### #### #### #########, ########## ### #### ########## ########### ######. ### ### ## ######## #### ## ##########. ### #########-###### #####-#######.## ####### ####### ### ##### ##### ## ########## ## ############ ############ #,## ####, ### ##### ###### #,## ####.

„## ########### ############ ### ############### ######## ##### ####“, ########## ######## ## ######## ### ####### #######. #### #### ######### ### ### ######, ### #### ########## ## ######### ########## #######, #### ## ########### #####. ###, ### #### ########## ## ########### ########## ######## ###, „### #### ### #### #### #########“. ### ####### ## ##### ##### #### ######## ### #### #### ### ##### ##### ###### ##### ##### ########## ############## #### ######################## ##############. ###### ####### #### ### ################# ##### „#########“, ###### ### ###############. ######## ###### #################### ### ######## #### ### ########### ########## ##########; ### ### ########## #####.

„## ########### ###### ### ### #### ##########“

######## ####### ## #### ## #### „############ ### ############## ###############“ ### ### ##### ### #### ### ##### ####: „## #### #####, #### #### ### ######## ### ####### #### ######.“ ## ###### #### ######## ### ###########, ### ## ########### ###### ### ### #### ########## ###. ### ###### ### #################### ### ##### ##########, ### ### „###### ## ### ##########“ ### ##########.

#### ### ################ ##### ### ############### ### ### ############### #### ########: ## #### #### ### ####### ###### ###########, ### ######## ##### ### ### ######## ### ### ########## #####, ### ##### ### ### ############ ##### ############# ####, ##### ####### #####, ######### ### ##################, ## ######## ### ######## ##: „### ###### ###### #### ##### ######## ### ####### ###########, ### #### ### ###### ########## ### ### ########, #### ### ################ ### #. ######### ########.“ ####### ## ####, #### #### ###### ### ########## ############## ### ### #######, ##### ### ########## ###########, ### ####### ######### ####### ##### ### #### ## ###### - ### ##### ### ##### ######, ### ######## ############ ### ################## ########.

#### ######### ####### #### ##################

##### ##########, ### ###### #### ## ##### ######### ######### #######, ##### ###### ## ##########, #### ### ################ #### ### ### ###### ### ########## ####### ###, ###### ####### ####### #### „###### ########“ #### #### ############## ###### #######. ### #### ######### ####### ####### #### ##################. ### ########## ##### ### ####### ########## ########### ##### ###### ### ### ####### ######### ###########, ### ############## ###### #####, #### ############### ####### ########.

### ############ ### ### #############, ### ############ ########## ## ###### ### ### ### ########### ######### - ### #### ###### ### ###### ########### - ## ######. ### ## ####### ### ######## ## ######, „#### #### ### ##### #####“. ### ################# ###### ############ ### ############# #########-#### ########## ######.

### #### ######## ### ########### ####### #####, ### #### ### ############### ### ############ ###### ######: ### ###### ## ########## ########### ##### ### ### ####, ####### #### ###############. ########## ### ## ########, #### ## ########-#### ### ####### ## ##### ########## ###### ######. ####-######## ######## ########## ##### ## ### ######, ### ########## ## ##### ## ##### ### ######## ######### ### ##### ######### ## ########## ## ##########. ###: ## ###### ##### ### ####### ### ##### ###### ### ## ##### ###### ## ### ###### #### ## ###### ######, ####### ########. ##########, ### ##### ## ######### #####, ######### ##, ######### #### ## ### ## ######. „#### ### ### ##### ##### ########.“

######### ########## ## ### ########### #####

### #### ######### ##### ### #######, ## ##### #################### ## ### ########### ##### ########## ######## ######, ## ### ## ####### ####### #############. „##### #### ## ##### ## ###########“, ###### ######## ####, ### ###### ######### ### „###########“ ##########: „### ########### ### ############, ###### #### ### ##### #### ### ######### #### ## ########## #######.“

### ############## ### ########### ### ## ########## ### ############# ###########. ### ########## ### #### ### ######## #################### ### ######### ### ########## ### ##### #########. ### ############# ######### ############## #### ##### ### ###### ## ##,# #### ### #####, ### ########### ## ##,# #### ### #####.