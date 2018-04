Zugsperrung Horrer für Pendler, Segen für Urlauber Die Sperrung auf der Trasse nach München bringt Passagiere in Not. Doch sie bringt auch die Anbindung an den Flughafen voran.

Von Christine Schröpf, MZ

Merken

Mail an die Redaktion Franz Lindemair, Sprecher für die „Großprojekte Bayern“ der Deutschen Bahn, zeigt auf die Neufahrner Kurve, die Ostbayern ab 9. Dezember den direkten Flughafenanschluss bringt. Foto Schröpf

München.Die Bahn schiebt im Sommer mit über 60-Millionen-Euro auf der Strecke Regensburg-München den Schienenausbau an. Doch den Verantwortlichen schwant, dass die damit verknüpfte sechswöchige Gleissperrung zwischen Freising und Feldmoching speziell Pendler in helle Aufregung versetzt. In Ostbayern hatte sich der Ärger bereits Bahn gebrochen. Stammkunden fühlen sich schlecht informiert und fürchten, dass die Bahn inakzeptable Alternativen anbietet. Tatsächlich verlängert sich die Fahrzeit von Regensburg nach München und abends wieder zurück von rund drei auf dann rund fünf Stunden – falls alles fahrplanmäßig läuft und sich nicht weitere Komplikationen einstellen. Die Antwort der Bahn auf Ängste und Sorgen: Eine „rollende Pressekonferenz“ – eine Art Baustellenhopping für Journalisten am Montag im Großraum Freising. Die Verantwortlichen wollten zeigen, warum die Sperrung unverzichtbar ist. Im Juli sollen Passagiere auch direkt in den Zügen informiert werden. Ein Flyer mit den besten Ersatzverbindungen ist in Arbeit.

Man habe Erfahrung mit Großbaustellen, sagte Michael-Ernst Schmidt, Sprecher der Deutschen Bahn in Bayern, mit Verweis auf die monatelange Sperrung zwischen Bamberg und Erlangen beim Bau der neuen ICE-Verbindung München-Berlin. Für Bahnkunden sei ein umfangreiches Ersatzangebot geplant, dass sich auf Busse und S-Bahnen stützt. Der Schienenersatzverkehr sei zwar nicht so komfortabel wie gewohnt, „aber kein Grund, vorab ein Chaos zu prognostizieren“.

Kurve schließt eine Lücke

Großes Trostpflaster aus ostbayerischer Sicht: Kernstück der Bauvorhaben sind wichtige Arbeiten an der Neufahrner Kurve, auf der Passagiere aus Ostbayern mit dem Fahrplanwechsel zum 9. Dezember ab Regensburg umsteigefreie zum Flughafen München rollen können – und das tagsüber im Stundentakt. Fahrzeit: rund 1,15 Stunden. Erste Abfahrt 3:19 Uhr, letzte Rückfahrt 0:30 Uhr. Die Kurve schließt eine Lücke, die lange klaffte. 1992, als der Flughafen München mit noch sehr schlechter Anbindung an Bahn und ÖPNV in Betrieb ging, kursierte der Kalauer, dass der Münchner Airport der einzige sei, der nur aus der Luft zu erreichen ist.

„Die Bauarbeiten für die Neufahrner Kurve sind im Plan“, sagt Franz Lindemair, Sprecher für die „Großprojekte Bayern“ der Deutschen Bahn. Im Mai werden die Gleise verlegt. Im Sommer wird die 2,3 Kilometer lange Kurve, die im Grunde nichts Anderes als eine langgezogene Eisenbahnbrücke ist, an das elektronische Stellwerk angeschlossen, mit den Oberleitungen verknüpft und an die Signalanlagen angedockt. Die Bahn nutzt die Sperrung, um weitere Projekte anzupacken: Auf den 33 Kilometern zwischen Freising und Feldmoching werden Gleise und Weichen erneuert. 61 000 Schwellen und 42 000 Tonnen Schotter werden getauscht. Parallel werden die beiden S-Bahnhöfe Unterschleißheim und Lohhof barrierefrei gemacht und die Bahnsteige überdacht.

Infos zur Sperrung Neufahrner Kurve Die Neufahrner Kurve ist zentraler Teil der Bauarbeiten. Im Sommer wird die rund 2,3 Kilometer lange Eisenbahnbrücke ans elektronische Stellwerk, die Oberleitungen und die Signaltechnik angeschlossen. Die aufwändigen Arbeiten laufen seit drei Jahren. Gesamtvolumen: rund 90 Millionen Euro.

Große Sanierungsarbeiten Parallel nimmt die Bahn während der Sperrung weitere Projekte in Angriff. In Unterschleißheim (Bild) und in Lohhof werden zum Beispiel S-Bahnhöfe generalüberholt und barrierefrei gemacht. Zudem werden zwischen Freising und Feldmoching 33 Kilometer Gleise erneuert, die in die Jahre gekommen sind.

Schienenersatzverkehr Der S-Bahnhof Flughafen-Besucherpark wird für Pendler während der Sperrung zum zentralen Umsteigepunkt. Ein Bus bringt sie von Freising im Zehn-Minuten-Takt hierher, danach heißt es Umsteigen in die S1 oder S8, Fahrtrichtung Innenstadt, die via Ostbahnhof zum Hauptbahnhof verkehrt.

Die Sperrung dauert nach neuester Planung vom Abend des 27. Juli bis zum Betriebsbeginn am 10. September. Eine Zeitspanne, die bei Ostbayerns Pendlern und Politikern viele Fragen aufwirft. Zum Beispiel danach, warum die sechswöchigen Baumaßnahme nicht gesplittet und dieses Jahr allein die Neufahrner Kurve in Angriff genommen wird – mit entlastender Wirkung bei den übrigen Bauprojekten im nächsten Jahr. Die Deutsche Bahn bekräftigte am Montag, dass die Arbeiten wegen des schlechten Zustands der Strecke nicht aufgeschoben werden könnten. „Man kommt an einen Punkt, an dem die Instandhaltungskosten unglaublich hoch werden“, sagt Maya Schumann, Projektleiterin für Gleiserneuerung. Die Maßnahme aufzuteilen, würde sechs Baustellen bedeuten, die sich über 25 Wochen erstreckten. Die Trasse wäre in dieser Zeit nur eingleisig befahrbar.

Express-Bus scheitert an Staugefahr

Geprüft wurde nach Angaben der Bahn auch ein Express-Bus zwischen Freising und München – und wieder verworfen. Je nach Stausituation auf der Autobahn, dem Mittleren Ring und in der Innenstadt würde der Bus zwischen 30 und 90 Minuten unterwegs sein, damit unter Umständen deutlich länger als Bus und S-Bahn, die die Bahn stattdessen als Ersatz organisiert hat. Hier ist man ab Freising gut eine Stunde unterwegs.

Eine erneute Absage gab es für den parteiübergreifenden Vorschlag der Oberpfälzer Landtagsabgeordneten Jürgen Mistol (Grüne) und Sylvia Stierstorfer (CSU), die auch die Zugverbindung Regensburg-Ingolstadt-München als schnelle Alternative sehen, sofern Pendler mit ihrem regulären Ticket in Ingolstadt gratis in den ICE steigen dürfen. Eine erstes Nein der Bahn wollte Stierstorfer nicht gelten lassen. „Wir sind nicht mehr in Zeiten der Deutschen Bundesbahn, wo die Politik natürlich sagen konnte, was die Bahn machen muss“, kontert Schmidt. Die Politik habe gewollt, dass die Bahn eigenwirtschaftlich agiere. Für den ICE brauche es ein Ticket des DB Fernverkehrs. DB Regio mache ein eigenes Ersatzangebot, „mit dem niemand stehen bleibt“.

Pendlerfrust im München-Zug: Betroffene fürchten massive Folgen der Streckensperrung. Details dazu lesen Sie hier!

Weitere Nachrichten aus der bayerischen Landespolitik lesen Sie hier!