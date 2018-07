Tourismus

Hotel am Ufer der Main-Schleife? Bürger haben das Wort

Die Bürger von Volkach entscheiden heute, ob ein Hotelier und Winzer in der idyllischen Main-Schleife am Flussufer ein Hotel bauen darf. Ein Zusammenschluss aus Naturschützern und Bürgern hat sich für ein naturbelassenes Mainufer ohne Hotel starkgemacht und einen Bürgerentscheid auf den Weg gebracht. Über diesen - und ein gegenteiliges Ratsbegehren der Stadt zum gleichen Thema - entscheidet Volkach nun. Zwischen 8.00 und 18.00 Uhr können fast 7300 Menschen in neun Wahllokalen ihre Stimme abgeben.