Betriebsbilanz Hotelgruppe Motel One übertrifft Quartalsergebnis von 2019 Die Hotelgruppe Motel One hat im zweiten Quartal mehr Umsatz und ein höheres Betriebsergebnis erwirtschaftet als im gleichen Zeitraum des Vor-Corona-Jahrs 2019. „Die Reservierungsstände für die kommenden Monate lassen auf eine fortschreitende Stabilisierung schließen“, teilte das Unternehmen am Mittwoch in München mit.

Mail an die Redaktion Motel One steht über dem Eingang eines Hotels der Gruppe in München. Foto: Sina Schuldt/Sina Schuldt/dpa/Archivbild

München.Hotel One verfügt über 85 Hotels mit mehr als 24.000 Zimmern, bis Jahresende kommen weitere Häuser in Ulm, Innsbruck, Rotterdam und Dublin dazu. Die Auslastung sei im ersten Halbjahr auf 51 Prozent gestiegen. Der Umsatz wuchs auf 240 Millionen Euro, der Gewinn vor Steuern auf 27 Millionen und nach Steuern auf 19 Millionen Euro - nach 32 Millionen Euro Verlust im ersten Halbjahr 2021. Das weitere Wachstum auf 109 Hotels bis 2025 sei vertraglich gesichert.

Die Gehälter der Mitarbeiter seien so erhöht worden, dass mindestens ein Inflationsausgleich erreicht sei. Zudem habe Motel One für das zweite Quartal 2,7 Millionen Euro für das Erreichen der Qualitätsziele an die Mitarbeiter ausgezahlt, so das Unternehmen.