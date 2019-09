Fussball Hrgota trifft: Greuther Fürth mit Remis gegen Haching Stürmer Branimir Hrgota hat die SpVgg Greuther Fürth in einem Testspiel gegen den Fußball-Drittligisten SpVgg Unterhaching vor einer Niederlage bewahrt.

Fürth.Der Neuzugang von Eintracht Frankfurt erzielte beim 2:2 (1:1) am Donnerstag in der 43. und der 89. Minute jeweils den Ausgleich für den Zweitligisten. Dominik Stroh-Engel (28.) und Felix Schröter (54.) hatten für die Hachinger getroffen. Am Nachmittag stand noch ein zweiter Test der Fürther gegen die Würzburger Kickers an.