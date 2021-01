Anzeige

Fussball HSV ohne Onana: Thioune erwartet schwieriges Spiel Der Hamburger SV muss im Punktspiel der 2.

Mail an die Redaktion Daniel Thioune, Cheftrainer beim Hamburger SV. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Archivbild

Hamburg.Fußball-Bundesliga beim 1. FC Nürnberg neben Klaus Gjasula und Jan Gyamerah auch Amadou Onana ersetzen. Der 19 Jahre alte defensive Mittelfeldakteur aus Belgien laboriert an hartnäckigen Adduktorenproblemen, die einen Einsatz am Samstag (13.00 Uhr/Sky) nicht zulassen. Das gab HSV-Trainer Daniel Thioune am Donnerstag auf der Pressekonferenz zum Spiel bei den Franken bekannt.

Trotz der jüngsten vier HSV-Siege in Serie erwartet er in dem „traditionsbehafteten Duell“ (Thioune) zweier Ex-Bundesligisten harte Gegenwehr der Gastgeber. „Ich glaube, dass die Nürnberger - wenn sie ihr Maximum abrufen können - in der Lage sind, jeden Gegner in dieser Liga zu schlagen“, sagte der 46-Jährige. Die Qualität der einzelnen Akteure sei besser als der aktuelle elfte Tabellenplatz dies vermuten lasse. „Sie werden alles versuchen, die Punkte in Nürnberg behalten. Es erwartet uns ein gutes, aber auch ein richtig schwieriges Spiel“, glaubt der Hamburger Coach.