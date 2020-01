Fussball HSV-Stürmer Harnik zurück im Training Nach seinem Muskelfaserriss hat Stürmer Martin Harnik wieder am Training des Hamburger SV teilgenommen.

Mail an die Redaktion Hamburgs Martin Harnik klatscht Richtung Fans. Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild

Hamburg.Das teilte der Fußball-Zweitligist am Montag mit. HSV-Trainer Dieter Hecking hatte bereits am Sonntag angekündigt, dass die heiße Phase der Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte mit dem 32-Jährigen stattfinden würde. Ob Harnik am Donnerstag (20.30 Uhr) gegen den 1. FC Nürnberg schon wieder mitwirken kann, ist offen.