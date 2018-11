Fussball HSV-Trainer Wolf warnt vor angeschlagenen Ingolstädtern HSV-Trainer Hannes Wolf hat vor dem Gastspiel seines Teams beim FC Ingolstadt davor gewarnt, den Tabellenletzten der 2. Fußball-Bundesliga zu unterschätzen. „Auch wenn es von außen nicht so aussieht, wir stellen uns auf ein enges Spiel ein und brauchen eine Topleistung, um dort zu gewinnen“, sagte der Coach des Tabellenführers am Freitag in der Hansestadt. Er erinnerte an den aktuellen HSV-Verfolger 1. FC Köln, der vor ein paar Wochen noch als Spitzenreiter gegen den damaligen Tabellenletzten MSV Duisburg völlig überraschend daheim mit 1:2 verlor.

Mail an die Redaktion Hamburgs Trainer Hannes Wolf. Foto: Axel Heimken

Hamburg.„Dieses Beispiel habe ich auch meiner Mannschaft vorgehalten“, sagte Titz-Nachfolger Wolf, der nach vier gewonnenen Pflichtspielen gegen Union Berlin (2:2) am vergangenen Montag erstmals nicht als Sieger vom Platz gegangen war. In Ingolstadt setzt er am Samstag (13.00 Uhr) weitgehend auf die Elf aus dem Union-Spiel. Es wird erwartet, dass im Angriff Hee-Chan Hwang erneut den verletzten Torjäger Pierre-Michel Lasogga ersetzen wird.