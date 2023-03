CSU-Generalsekretär Huber bezeichnet Wahlrechtsreform als „völlig absurd“

CSU-Generalsekretär Martin Huber hat sich entschieden gegen die Wahlrechtsreform der Ampel-Koalition ausgesprochen. Wenn ein Kandidat einen Wahlkreis direkt gewinne und am Ende unter Umständen nicht in den Bundestag einziehe, bilde das nicht den Wählerwillen ab, sei unrepräsentativ und „völlig absurd“, sagte Huber am Freitag im Deutschlandfunk.

dpa