Bundesparteitag in Geiselwind Hubert Aiwanger als Bundesvorsitzender der Freien Wähler im Amt bestätigt

Mail an die Redaktion Hubert Aiwanger, Bundesvorsitzender der Freien Wähler und Bayerns Wirtschaftsminister, in Geiselwind Foto: Daniel Löb/dpa

Der stellvertretende bayerische Ministerpräsident Hubert Aiwanger ist als Bundesvorsitzender der Freien Wähler im Amt bestätigt worden.

Auf dem Bundesparteitag im bayerischen Geiselwind erhielt Aiwanger bei der turnusmäßigen Vorstandswahl rund 85 Prozent der Stimmen. Der 51-Jährige war ohne Gegenkandidaten angetreten.







Aiwanger geht damit in seine siebte Wahlperiode als Bundesvorsitzender der Freien Wähler. Sein Wahlergebnis war allerdings deutlich schlechter als bei der vorherigen Wahl, damals hatte er 93 Prozent der Stimmen geholt.

Die Freien Wähler sind besonders in Bayern stark vertreten, wo sie mit der CSU seit 2018 die Landesregierung bilden. Aiwanger strebte zuletzt an, die stark von ihm geprägte Partei auch bundesweit zu einer festen Größe zu machen. Bei der Bundestagswahl im vergangenen Jahr und den bisher drei Landtagswahlen im Saarland, in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen in diesem Jahr verpassten die Freien Wähler aber jeweils deutlich den Sprung über die Fünfprozenthürde.

− afp