Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger: Gas wird an Weihnachten nicht aus sein

Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) geht nicht davon aus, dass „an Weihnachten oder am ersten Januar das Gas aus sein wird.“ Bundesweit seien die Gasspeicher zu 89 Prozent gefüllt - in den Speichern in Bayern seien es 86 Prozent, sagte der Minister bei einer Pressekonferenz nach der Kabinettssitzung am Montag in München.

dpa