Anzeige

Medien „Hubert und Staller“-Star plant mit Mitte 60 Musikkarriere Schauspieler Helmfried von Lüttichau, bekannt geworden als Fernseh-Polizist in der ARD-Vorabendserie „Hubert und Staller“, plant eine späte Karriere als Musiker.

Merken

Mail an die Redaktion Der Schauspieler Helmfried von Lüttichau auf einem Filmfestival 2019 in München. Foto: Ursula Düren/dpa/Bildarchiv

München.„Nachdem ich bei der Serie ausgestiegen bin, habe ich Gitarren-Unterricht genommen“, sagte er kurz vor seinem 65. Geburtstag der Deutschen Presse-Agentur. Er sei zwar ein „bekennender Dilettant“, habe aber die Hoffnung, „mit 80 Jahren ein passabler Gitarrist zu sein.“ Musik spielt auch bei von Lüttichaus erstem, gerade gestarteten Kabarett-Programm „Plugged“ eine große Rolle.

Am Samstag (20. November) wird der in München und am Schliersee lebende Künstler 65 Jahre alt. Helmfried von Lüttichau hatte von 2011 bis 2018 in 112 Episoden die Figur Johannes Staller gespielt. Seit seinem Ausstieg heißt die Serie „Hubert ohne Staller“. Das Format läuft unter anderem auf den ARD-Sendern und auf Servus TV.

© dpa-infocom, dpa:211117-99-31971/3