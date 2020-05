Anzeige

Tiere Hubschrauber weht Waldkauz-Baby vom Baum Nachdem ein Waldkauz-Baby in Sonthofen (Landkreis Oberallgäu) wegen eines Hubschraubers von seiner Mutter getrennt wurde, konnten die beiden am Donnerstag wieder vereint werden.

Vanessa Materla und Benjamin Liss

Ein Waldkauz-Baby sitzt in der Kleintierklinik Sonthofen auf einem Tisch. Foto: Benjamin Liss/dpa

Sonthofen.Laut Angaben der Tierpflegerin Stephanie Schwarz, die sich um den Vogel kümmerte, war der junge Waldkauz am Dienstag durch einem Hubschrauber vom Baum geweht und in ihre Kleintierklinik gebracht worden.

Der erst wenige Wochen alte Vogel wurde in der Tierklinik aufgepäppelt, bevor die Pflegerin auf gut Glück versuchte, ihn am Fundort wieder zu seinen Eltern zurück zu bringen. „In der Baumkrone haben wir die Eltern entdeckt, es müsste sich um die Mutter gehandelt haben, und sie hat sich auch gleich wieder um ihr Junges gekümmert“, sagte die Tierpflegerin Schwarz am Donnerstag. Hätte sie die Eltern nicht gefunden, hätte das Tier per Hand großgezogen werden müssen, so Schwarz.

Der Waldkauz gehört nach Angaben des Naturschutzbundes Deutschland (NABU) zu den zehn häufigsten Eulenarten in Deutschland. Doch nur die Hälfte der Jungtiere überlebt: Häufig sterben die Tiere bei Kollisionen im Straßenverkehr oder mit Stromleitungen.