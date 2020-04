Notfälle Hubschraubereinsatz wegen Blutfleck Ein mysteriöser, frischer Blutfleck auf einer Brücke hat in Bad Wörishofen (Landkreis Unterallgäu) zu einem größeren Einsatz der Polizei geführt.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Polizeihubschrauber fliegt während eines Einsatzes durch die Luft. Foto: Armin Weigel/dpa/Symbolbild

Bad Wörishofen.Unter anderem mit einem Hubschrauber und mit einem Polizeihund suchten die Beamten nach dem Grund des Flecks, wie sie am Samstag berichteten. Auch der örtliche Jäger habe sich die Spuren am Freitag nicht erklären können. Die Suche aus der Luft und am Boden wurde ergebnislos abgebrochen. Nun suchen die Ermittler Menschen, „die zur Herkunft des Blutes Angaben machen können“.