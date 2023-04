Statistisches Landesamt Hühner legen 1,1 Milliarden Eier Bayerns Hühnerfarmen haben im vergangenen Jahr rund 1,1 Milliarden Eier produziert. Die Durchschnittsproduktion pro Henne: 293 Eier, das waren zwei mehr als 2021. Das teilte das Statistische Landesamt in Fürth am Mittwoch in seiner alljährlich vor Ostern veröffentlichten Meldung zur Eier-Erzeugung im Freistaat mit. Somit hätte im rechnerischen Schnitt jede Einwohnerin und jeder Einwohner des Freistaats im vergangenen Jahr rund 84 Eier aus heimischer Erzeugung essen können.

dpa

Mail an die Redaktion Frische Bioeier liegen auf Paletten gestapelt. Foto: Matthias Bein/Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Fürth.Das Landesamt zählt nur größere Betriebe mit mindestens 3000 Hennenhaltungsplätzen. Tatsächlich ist die Zahl der in Bayern produzierten Eier also noch höher, da auch viele Bauern und auch manche Hobbyhalter Hühner in wesentlich kleinerem Maßstab im Stall haben. Im Zehn-Jahres-Vergleich ist die Zahl der Legehennen beträchtlich gestiegen: 2022 waren es 3,8 Millionen Tiere, gut 400.000 mehr als 2012.